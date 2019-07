Esporte Força da torcida é aposta do Flamengo para virar sobre o Emelec Na busca por virada contra o Emelec, Flamengo tem desfalques importantes na equipe

Cheio de desfalques motivados por lesões, o Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (31), às 21h30, contra o Emelec, apostando em sua força no Maracanã lotado por mais de 60 mil torcedores para reverter a vantagem do Emelec nas oitavas de final da Copa Libertadores.No confronto de ida do mata-mata, realizado na semana passada, o time equatoriano fez valer o fator...