Esporte Força da camisa 23 e nome de ídolo para o goleiro do Grêmio Anápolis Jordan se inspira na história do xará e busca primeiro título na carreira

Mineiro de Divinópolis-MG, Jordan é o goleiro do Grêmio Anápolis que chega à final do Goianão 2021 em busca do título que, se vier, será inédito para o clube e o jogador. Jordan contraria um pouco a lógica dos goleiros, adeptos do uso da camisa 1. Veste a camisa 23 e, a partir dela e do nome, parte da história dele se conecta à de um dos maiores ídolos do esporte, o e...