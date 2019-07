Esporte Força caseira do Dragão será colocada à prova Na próxima rodada, Atlético recebe o Botafogo-SP, melhor visitante da Série B, no Estádio Antônio Accioly

Não é segredo que o Atlético faz do Estádio Antônio Accioly uma de suas principais armas desde a reabertura do local. O time atleticano ostenta invencibilidade longa em seu reduto e terá prova de fogo na próxima terça-feira (23), quando recebe o Botafogo-SP, às 19h15.O desafio será complicado pela boa campanha que faz o time de Ribeirão Preto nesta edição da Série B do C...