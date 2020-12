Esporte Força caseira é trunfo do Vila Nova para encaminhar acesso Tigre terá sequência de dois jogos como mandante, contra Brusque-SC e Santa Cruz, no OBA

O Vila Nova quer aproveitar o mando de campo nas próximas duas rodadas na Série C para encaminhar o acesso à Série B 2021. Depois do empate por 0 a 0 com o Brusque, na 3ª rodada do Grupo C, o Tigre volta a enfrentar a equipe catarinense e o Santa Cruz, na sequência do returno da 2ª fase da competição nacional - na última rodada, o clube goiano visitará o Ituano.Venc...