Esporte 'Fomos tão bons quanto eles', diz Jorge Jesus após derrota do Fla para Liverpool Diante do equilíbrio da partida, decidida apenas na prorrogação, Jorge Jesus afirmou que as melhores equipes brasileiras podem se colocar lado a lado dos principais times europeus

O técnico português Jorge Jesus repetiu algumas frases ao longo da entrevista coletiva que concedeu após a derrota do Flamengo para o Liverpool por 1 a 0, na decisão do Mundial de Clubes, em Doha, no Catar, neste sábado. As principais indicavam o equilíbrio do confronto e a boa atuação do time brasileiro diante da melhor equipe da Europa."Jogamos olhos nos olhos, com...