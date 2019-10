Esporte 'Fomos pegos de surpresa', diz Jorginho sobre saída de técnico do Atlético Para o jogador, o time tem de assimilar bem rápido a troca

Camisa 10 do Atlético, Jorginho disse que o elenco do Atlético foi pego de surpresa com a demissão do técnico Wagner Lopes, na manhã de sábado (12). O meia afirmou, na manhã deste domingo (13), que o elenco se mantém confiante para o jogo desta segunda-feira (14), contra a Ponte Preta. "Fomos pegos de surpresa pela decisão do nosso presidente (Adson Batista). O Wagn...