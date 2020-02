Esporte 'Foi uma lição bem dada', lamenta Daniel Bessa sobre revés do Goiás no clássico Meia acredita que time esmeraldino deve tirar ensinamentos da derrota diante do Atlético-GO para a sequência da temporada

O revés do Goiás no clássico contra o Atlético serviu para ligar o sinal de alerta aos esmeraldinos. O meia Daniel Bessa, titular na partida deste domingo, acredita que o clube alviverde tem de tirar muitos ensinamentos do confronto válido pela sexta rodada do Goianão 2020. "Temos de trabalhar para ter o entrosamento o mais rápido possível. Não podemos perder nenhum tip...