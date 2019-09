Esporte Foi épico! Com grande reação, Brasil bate Grécia e avança à 2ª fase no Mundial de Basquete Seleção brasileira para o grego Giannis Antetokounmpo e, com Varejão cestinha e destaque do jogo, vence a segunda na competição na China

Com uma grande reação no segundo tempo, a seleção brasileira bateu a Grécia por 79 a 78, nesta terça-feira (3), em Nanquim, na China, e conquistou a sua segunda vitória em dois jogos no Mundial Masculino de Basquete. O time nacional havia estreado com um triunfo sobre a Nova Zelândia, no último domingo, e agora assegurou a sua classificação à segunda fase com uma rodada d...