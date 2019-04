Esporte Fognini surpreende, bate Nadal por 2 a 0 e está na final do Masters de Montecarlo

O italiano Fabio Fognini derrotou o espanhol Rafael Nadal, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h37 de jogo, e garantiu vaga na final do Masters 1000 de Montecarlo. Seu adversário na decisão será o sérvio Dusan Lajovic, que bateu o russo Daniil Medvedev. Nadal, de 32 anos, número 2 do ranking mundial, tentava o 12º título em Mônaco e não perdia uma partid...