Esporte Foco do Vila Nova no mercado passa a ser setor ofensivo Diretoria colorada já anunciou sete reforço e quer contratar dois centroavantes até o início da Série C

O Vila Nova se mexeu bastante durante a paralisação dos campeonatos. O clube promoveu dispensas e contratações e tem elenco quase pronto para o início da Série C do Campeonato Brasileiro. A diretoria já contratou sete jogadores, com ênfase para o sistema defensivo, mas a principal preocupação agora é com o ataque. De acordo com o diretor de futebol do Tigre, Wagner Bueno,...