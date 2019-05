Esporte Foco do Flamengo volta aos campeonatos nacionais Após garantir vaga nas oitavas de final da Libertadores, Flamengo vira atenção para Brasileiro e encara a Chapecoense, mas de olho na Copa do Brasil

Após a suada classificação ao mata-mata da Copa Libertadores que deixou o Flamengo aliviado e diminuiu um pouco a pressão sobre o elenco, o time rubro-negro volta a campo neste domingo (12), às 11 horas, para enfrentar a Chapecoense, no Maracanã, em duelo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca, que estreou com vitória sobre o Cruzeiro, precisa ...