Esporte Focado no Atlético-GO, Matheuzinho revela que pode deixar o clube Meia de 26 anos disse, em coletiva, nesta quarta-feira (8) que não descarta deixar o Dragão após receber sondagens de clubes do Brasil e do exterior

Enquanto se prepara para a disputa do Campeonato Goiano, o Atlético-GO pode ter uma importante baixa no seu elenco. O meia Matheuzinho revelou em coletiva, nesta quarta-feira (8), que recebeu sondagens de clubes do Brasil e de fora, e não descartou que pode deixar o Dragão. “Não descarto. Pode vir algo de fora. Tudo que vier vai passar pelo Adson (Batista, presi...