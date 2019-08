Após a derrota para o Flamengo na última quarta-feira (21), por 2 a 0, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa Libertadores, o clima é de tensão no Internacional. O técnico Odair Hellmann realizou trabalhos totalmente fechados nos últimos dias. Apesar do mistério, o treinador mandará a campo neste domingo (25), diante do Goiás, a equipe reserva, já que o jogo da volta contra o Flamengo ocorre na próxima quarta-feira (28) e os titulares serão poupados.

O técnico Ney Franco, do Goiás, pretende repetir com o alviverde, neste domingo (25), o sucesso na estreia que teve na Chapecoense. A primeira partida da equipe catarinense no Brasileirão foi diante do time reserva do Inter. Ney Franco era o treinador na época e conquistou vitória por 2 a 0, jogando na Arena Condá.

“Você olha a possível escalação do Internacional e são todos jogadores rodados. Coincidentemente, quando estava na Chapecoense, foi nosso primeiro jogo pelo Brasileiro. Então, enfrentei o Inter B, que é, basicamente, essa equipe. É uma equipe que conheço bem, porque já a estudei, e é muito forte”, ressaltou.

Na 7ª colocação com 24 pontos e com a inegável chance de ser eliminado na Libertadores (perdeu a ida para o Flamengo por 2 a 0), o Internacional não quer tropeçar diante do Goiás para seguir vivo na luta pela parte de cima da classificação do Campeonato Brasileiro.

“O Goiás é um time que tem campanha muito boa. Temos conhecimento da dificuldade de jogar fora de casa, mas vamos trabalhar para fazer uma grande partida lá (Serra Dourada), disse Nonato, do Internacional.

Como visitante, a equipe gaúcha tem oferecido pouco perigo. Em sete jogos atuando longe de seus domínios na Série A, venceu apenas um (o Fortaleza), empatou outro e perdeu em cinco vezes. O colorado é o 15º pior visitante na competição.

O Internacional também está na semifinal da Copa do Brasil, fase em que venceu o Cruzeiro na ida, por 1 a 0, fora de casa.