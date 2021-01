Esporte Fluminense x Goiás: alviverde quer manter o fôlego Depois da virada sobre o Santos, clube quer vitória para tentar reduzir a distância para fora do Z4

Com margem de erro reduzida na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás enfrenta o Fluminense neste domingo (31), às 20h30, no Estádio Nílton Santos (Engenhão) pela 33ª rodada. Com seis pontos de desvantagem para o primeiro fora da zona do rebaixamento, o time esmeraldino precisa vencer e torcer por tropeços dos concorrentes para encurtar a distância par...