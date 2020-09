Esporte Fluminense x Atlético-GO: fatalidade vira derrota e Dragão sai em desvantagem Atlético-GO faz jogo equilibrado com Fluminense, no Rio, e gol contra marcado por jovem zagueiro dá vantagem ao clube carioca

Na próxima quinta-feira (24), o Atlético-GO decidirá em casa a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Fluminense, com uma missão - vencer o Fluminense por um gol de diferença para levar a decisão da vaga às cobrança de pênaltis ou abrir diferença de dois ou mais gols pra assegurar a passagem às oitavas de final do torneio. Essa situação está d...