Esporte Fluminense vira sobre o Santa Fe e se aproxima de classificação na Libertadores Clube tricolor inicia a disputa da final do Campeonato Carioca no sábado (15), contra o Flamengo

O Fluminense derrotou o Independiente Santa Fe (COL) por 2 a 1 nesta quarta-feira (12), de virada, no Maracanã, e se isolou na liderança do Grupo D da Copa Libertadores. A vitória foi conquistada mesmo em uma má jornada do time. O Fluminense sofreu no primeiro tempo, mas conseguiu reagir depois de sair atrás no placar. Fred e Caio Paulista determinaram o segundo triunf...