Esporte Fluminense vira sobre o Moto Club-MA e está na segunda fase da Copa do Brasil Após sair atrás no placar, o time carioca contou com uma atuação de gala de Nenê que fez dois gols de bola parada e comandou a virada

O último time classificado para a segunda fase da Copa do Brasil foi conhecido na noite desta quarta-feira. Trata-se do Fluminense, que visitou e venceu o Moto Clube-MA, de virada, pelo placar de 4 a 2, em pleno Estádio Castelão, em São Luís (MA). Após sair atrás no placar, o time carioca contou com uma atuação de gala de Nenê que fez dois gols de bola parada e co...