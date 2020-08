Esporte Fluminense vira sobre o Inter e vence a primeira após parada Com a vitória, o Fluminense soma quatro pontos na classificação. Já o Inter tem seis

O Fluminense venceu seu primeiro jogo oficial no tempo normal desde a paralisação nas competições oficiais em razão da pandemia de novo coronavírus. Neste domingo (16), no Maracanã, a equipe carioca marcou dois gols de pênalti, ambos com Nenê, para virar sobre o Inter e decretar o placar de 2 a 1 pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Guerrero anotou para o...