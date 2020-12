Esporte Fluminense vira e vence o Athletico-PR por 3 a 1 om o triunfo, o Fluminense chegou aos 39 pontos e superou Palmeiras e Santos na tabela, voltando à faixa de classificação à Libertadores

O Fluminense venceu o Athletico-PR por 3 a 1, neste sábado (5), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado, obtido com dois gols de Marcos Paulo e um de Nenê, levou o time tricolor de volta à zona de classificação da Libertadores. Léo Cittadini abriu o placar para os visitantes. Com o triunfo, o Fluminense chegou aos 39 pontos e superou Palmei...