Esporte Fluminense vira e goleia o Madureira em jogo pela Taça Rio A goleada deixa o Fluminense na liderança do Grupo B, pois leva a melhor sobre o Volta Redonda no saldo de gols

O Fluminense mais uma vez mostrou seu poder de reação. Mesmo saindo atrás do placar, conseguiu golear o Madureira por 5 a 1, na tarde deste domingo, no Maracanã, pela primeira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. A goleada deixa o Fluminense na liderança do Grupo B, pois leva a melhor sobre o Volta Redonda no saldo de gols (4 a 1). Os dois s...