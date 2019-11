Esporte Fluminense vence time misto do Palmeiras e respira no Brasileirão O time carioca conquistou um importante resultado para se salvar do rebaixamento, foi a 41 pontos, na 15ª colocação

O Palmeiras perdeu para o Fluminense por 1 a 0, nesta quinta-feira, no Maracanã e continua na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. O segundo tropeço consecutivo na competição manteve a equipe com 68 pontos. O time carioca conquistou um importante resultado para se salvar do rebaixamento, foi a 41 pontos, na 15ª colocação, abrindo distância confortável para a d...