Esporte Fluminense vence Santos e entra no G4 do Brasileiro Com o resultado, o Fluminense subiu para a quarta colocação. Agora os comandados de Odair Hellmann somam 29 pontos em 18 partidas. O Santos fica estacionado nos 27 pontos, na sexta colocação

O Fluminense venceu o Santos neste domingo (25), no Maracanã, por 3 a 1, e entrou no G4 do Campeonato Brasileiro. A vitória tricolor veio principalmente por causa da atuação dos zagueiros Luccas Claro e Nino: de cabeça, eles fizeram um gol cada. Marcos Paulo fez o terceiro da equipe mandante. Marinho descontou para o Peixe e homenageou Pelé. O Santos teve dois g...