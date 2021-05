Esporte Fluminense vence River fora e avança em 1º do grupo na Libertadores Tricolor agora aguarda o sorteio das oitavas

Mesmo fora de casa, o Fluminense mandou no jogo contra o River Plate (ARG) nesta terça-feira (25) e venceu por 3 a 1, com gols de Caio Paulista, Nene e Yago, no encerramento da fase de grupos da Copa Libertadores. Com o resultado no Monumental de Núñez, o time tricolor está classificado às oitavas de final da competição continental com o primeiro lugar do Grupo ...