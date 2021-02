Esporte Fluminense vence o Ceará, quebra tabu e pressiona por G4 do Brasileirão Tricolor chegou ao sétimo jogo de invencibilidade na competição

O Fluminense venceu o Ceará por 3 a 1, nesta segunda-feira (15), e colocou pressão em Atlético-MG e São Paulo na disputa por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. De quebra, o clube tricolor quebrou tabu de 15 anos sem vencer o Ceará no Castelão. Com 60 pontos, o Flu é o quinto colocado do Brasileiro, dois pontos atrás de atleticanos e são-paulinos. A equi...