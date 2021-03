Esporte Fluminense vence o Boavista e segue 100% com Roger Na próxima rodada, os tricolores enfrentarão o Volta Redonda, na sexta (26)

O Fluminense venceu o Boavista por 2 a 0 nesta terça-feira (23), no Elcyr Resende, em Bacaxá, e assumiu a 3ª posição do Campeonato Carioca. Os gols do jogo foram de Yago e John Kennedy, ambos anotados no segundo tempo. Agora com nove pontos, o time tricolor empatou com o rival Flamengo, que só irá a campo nesta quarta (24), e encostou no líder Volta Redonda. Além d...