Esporte Fluminense vence Grêmio e ganha fôlego na luta contra rebaixamento no Brasileirão Com o resultado, o Fluminense terminou o dia na 16ª colocação com 22 pontos, três a mais do que o Cruzeiro, primeiro dentro da zona de rebaixamento

O Fluminense se firmou fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Grêmio pelo placar de 2 a 1, em partida realizada neste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 22.ª rodada. O resultado serviu para o time carioca ganhar um fôlego na luta contra a degola. Com o resultado, o Fluminense terminou o dia na 16.ª colocação com 22 pont...