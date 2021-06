Esporte Fluminense vence Cuiabá em São Januário com gol de Gabriel Teixeira O resultado faz com que a equipe carioca chegue aos 4 pontos e assuma, provisoriamente, a quarta colocação. O Cuiabá ainda não venceu na elite nacional

O Fluminense conquistou sua primeira vitória no Brasileirão no calor das 11h do Rio de Janeiro. Jogando em São Januário por causa de reformas no Maracanã, a equipe de Roger Machado segurou o placar de 1 a 0 sobre o Cuiabá construído ainda no primeiro tempo, com o gol marcado pelo jovem Gabriel Teixeira. O resultado faz com que a equipe carioca chegue aos 4 pontos...