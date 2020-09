Esporte Fluminense tem surto de Covid-19 e nove jogadores testam positivo Na segunda-feira (28), o Tricolor encara o Coritiba, no Maracanã, pelo Brasileiro. Na última quinta-feira, a equipe carioca perdeu por 3 a 1 para o Atlético-GO

Depois do Flamengo, o Fluminense é mais um clube a ter um surto de contágio de Covid-19 no elenco. Exames que tiveram os resultado divulgados neste sábado (26) apontaram que nove jogadores testaram positivo. No elenco principal, o lateral-direito Calegari, o zagueiro Luccas Claro, o meia Miguel, e os atacantes Luiz Henrique e Marcos Paulo. Já no grupo sub-23, os zag...