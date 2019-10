Esporte Fluminense sofre, mas empata com a Chapecoense no Maracanã Chapecoense, por sua vez, chegou ao 13º jogo em vitória - a última foi obtida no dia 18 de agosto, sobre o Avaí

Sob vaias e gritos de "time sem vergonha", o Fluminense sofreu na noite deste sábado no estádio do Maracanã, mas buscou o empate por 1 a 1 com a Chapecoense, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, pela 28ª rodada. Com o resultado, o Fluminense soma 30 pontos e segue na beira da zona de rebaixamento, no 16º lugar. A Chapecoense, por sua vez, chegou ao 13º jogo em...