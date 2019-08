Esporte Fluminense segura Corinthians, em São Paulo, e decidirá vaga em casa

Em crise, após a demissão do técnico Fernando Diniz, o Fluminense foi a São Paulo para enfrentar o Corinthians, na Arena do Corinthians, em partida válida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Com o ex-jogador Marcão como interino, o Fluminense conseguiu bom resultado, fora. Empatou de 0 a 0 e, no dia 29, decidirá vaga à semifinal em casa, no Maracanã. Caso haja empat...