Esporte Fluminense se garante na semi e elimina o Botafogo no Carioca O tricolor carioca venceu neste sábado (17) o "clássico vovô" por 1 x 0, em partida válida pela 10ª rodada da Taça Guanabara

Com um de cabeça do zagueiro Nino, no começo do segundo tempo, o Fluminense se garantiu na semifinal do Carioca e colocou fim nos planos do Botafogo de alcançar a classificação. O tricolor carioca venceu neste sábado (17) o "clássico vovô" por 1 x 0, em partida válida pela 10ª rodada da Taça Guanabara. O Fluminense agora é o terceiro colocado com 19 pontos e não ...