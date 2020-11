Esporte Fluminense quebra série invicta do Fortaleza e fecha turno no G-4 Tricolor garante quarto lugar e atinge objetivo de terminar o 1º turno entre os líderes. Com 32 pontos, o clube carioca aparece ao lado do Atlético-MG

O Fluminense derrotou o Fortaleza por 1 a 0, neste sábado (31), pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Em um jogo poucas oportunidades ofensivas criadas, o time carioca aproveitou um erro da defesa cearense, conquistou o segundo triunfo consecutivo e quebrou uma invencibilidade de 12 partidas dos cearenses. Wellington Silva fez o gol do triunfo. Com o resu...