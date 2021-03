Esporte Fluminense perde para o Volta Redonda em retorno dos titulares Com a derrota, o Fluminense viu o adversário assumir a liderança do Estadual, com 13 pontos, e parou na terceira colocação, com 9

Já com time quase completo, o Fluminense até teve bons momentos em Bacaxá, distrito de Saquarema (RJ), mas acabou derrotado pelo Volta Redonda por 3 a 2 nesta sexta-feira (26), pelo Campeonato Carioca. A equipe tricolor conseguiu buscar um empate com dois gols de Fred após os visitantes terem aberto 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de João Carlos e Alef M...