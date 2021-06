Esporte Fluminense leva virada do Red Bull Bragantino, mas avança na Copa do Brasil O Fluminense agora aguarda o sorteio da CBF, ainda sem data para ocorrer, para conhecer seu próximo adversário na Copa do Brasil

O Fluminense está nas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe tricolor perdeu para Red Bull Bragantino por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (9), fora de casa, mas avançou na competição graças à vitória por 2 a 0 no jogo de ida. O placar em Bragança Paulista (SP) foi construído com gols de Nenê, para o time das Laranjeiras, e Hurtado, duas vezes, para os don...