Fluminense leva virada do Athletico-PR e perde a primeira com Marcão

O Fluminense perdeu a chance de se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, ao ser derrotado pelo Athletico-PR, por 2 a 1, de virada, no Maracanã, no encerramento da 26.ª rodada. Esse foi o primeiro tropeço do time sob comando de Marcão. Ao perder a invencibilidade de cinco partidas e deixar o campo bastante vaiado pelos mais ...