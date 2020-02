Esporte Fluminense joga mal, só empata no Chile e está fora da Copa Sul-Americana A equipe chilena ficou com a vaga, pois no jogo de ida, no Maracanã, empatou por 1 a 1, valendo-se da regra do gol fora de casa

Com uma atuação muito fraca, principalmente no primeiro tempo, o Fluminense só empatou, sem gols, com o Unión La Calera, nesta terça-feira à noite, no Chile, e está eliminado da Copa Sul-Americana. A equipe chilena ficou com a vaga, pois no jogo de ida, no Maracanã, empatou por 1 a 1, valendo-se da regra do gol fora de casa. Com a necessidade da vitória, o Fluminens...