Esporte Fluminense joga mal e perde para o Figueirense; veja outros resultados Pela Copa do Brasil, tricolo sai atrás fora de casa. Outros dois jogos terminam empatados

O Fluminense não fez uma boa partida nesta quarta-feira e foi derrotado pelo Figueirense por 1 a 0, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Alemão, aos 37 minutos do segundo tempo, fez o único gol do jogo. Os dois times se enfrentam na próxima quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, e o Figueirense joga por um...