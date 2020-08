Esporte Fluminense impõe terceira derrota seguida ao Athletico-PR Mesmo poupando quatro titulares, os cariocas não tomaram conhecimento do adversário e tiveram as melhores oportunidades do jogo

O Fluminense venceu o Athletico-PR por 1 a 0, neste sábado (22), na Arena da Baixada, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo poupando quatro titulares, os cariocas não tomaram conhecimento do adversário e tiveram as melhores oportunidades do jogo. Prova disso é que teve dois gols anulados (um deles polêmico). Além disso, Muriel teve grande destaque ao rea...