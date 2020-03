Esporte Fluminense goleia o Resende em casa e mantém liderança geral do Carioca No domingo que vem, tricolor fará clássico com o Vasco, no Maracanã. Antes, na quarta-feira, visitará o Figueirense pela 3ª fase da Copa do Brasil

O Fluminense fez o dever de casa e atropelou o Resende, neste domingo (8), no Maracanã, por 4 a 0. A goleada deixa o time na liderança isolada do Grupo B da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, com seis pontos em dois jogos. No domingo que vem, fará clássico com o Vasco, no mesmo estádio. Antes, na quarta-feira, visitará o Figueirense pela terceira fase d...