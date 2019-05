Esporte Fluminense goleia no Maracanã e Cruzeiro sofre a 3ª derrota em quatro jogos A vitória deixa o Fluminense um pouco mais distante da zona de rebaixamento. Agora aparece como oitavo colocado, com seis pontos. Mesma pontuação do Cruzeiro, que agora é o 12º

O Fluminense voltou a vencer neste sábado, quando goleou o Cruzeiro por 4 a 1, no Maracanã, no Rio, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi bastante movimentado e teve um gol relâmpago de Luciano aos 38 segundos do segundo tempo e dois gols do garoto João Pedro na parte final. A vitória deixa o Fluminense um pouco mais distante da zona de rebaixam...