Esporte Fluminense empata sem gols, mas avança às semifinais da Taça Rio Com o resultado, o Flu ficou perto de assegurar a primeira colocação do Grupo B, com dez pontos

Sem inspiração e sem gols, o Fluminense fez o mínimo nesta quinta-feira para garantir lugar nas semifinais da Taça Rio. Atuando no estádio Elcyr Resende, em Bacaxá, o time comandado por Odair Hellmann empatou sem gols com o já eliminado Macaé e obteve sua vaga na fase final do segundo turno do Campeonato Carioca. Com o resultado, o Flu ficou perto de assegurar a...