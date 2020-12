Esporte Fluminense empata com Red Bull Bragantino e perde chance de voltar ao G-4 Equipe de Odair Hellmann, que sofreu um surto de coronavírus na semana passada, entrou em campo muito desfalcada e teve atuação pouco inspirada

O Fluminense bem que tentou, mas ficou só no 0 a 0 com o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira (30), no Maracanã, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Odair Hellmann, que sofreu um surto de coronavírus na semana passada, entrou em campo muito desfalcada e teve atuação pouco inspirada. Os visitantes, por sua vez, apesar de intens...