Esporte Fluminense empata com o Juventude e perde chance de subir na tabela no Brasileirão Diferente dos outros jogos, o Fluminense fazia bom jogo e estava à frente do placar, até que Lucca marcou gol contra

O Fluminense até jogou bem, mas ficou no empate com o Juventude por 1 a 1, nesta quinta-feira (2), no Maracanã, e perdeu a chance de subir na tabela do Campeonato Brasileiro. O placar teve sabor amargo, porque a equipe tricolor saiu na frente com Arias, mas permitiu a igualdade em um gol contra de Lucca. Embora não tenha sido desastroso, o resultado acabou sendo ...