Fluminense empata com Fortaleza e fica em vantagem por vaga na Sul-Americana

O resultado não foi o que quase 40 mil torcedores queriam na última partida do time no estádio do Maracanã em 2019, mas serviu para dar uma vantagem para conseguir uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana. O Fluminense ficou no empate sem gols contra o Fortaleza, nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, e f...