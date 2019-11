Esporte Fluminense e Vasco falham nas conclusões e empatam sem gols no Maracanã O empate é ruim para ambos porque mantém o Fluminense, agora com 31 pontos, na zona de rebaixamento e impede que o Vasco, com 39, se aproxime do grupo que garante vaga na próxima edição da Copa Libertadores

Fluminense e Vasco abusaram dos gols perdidos e empataram sem gols neste sábado, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de mostrar evolução em relação aos últimos jogos, o time tricolor falhou nas conclusões e segue pressionado e na zona de rebaixamento. A equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo também mostrou deficiência nos arremates e não consegue p...