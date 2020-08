Esporte Fluminense e Palmeiras empatam em jogo de pouca emoção no Maracanã Tricolor chega ao primeiro ponto na competição, já que foi derrotado pelo Grêmio na 1ª rodada. Palmeiras também tem um ponto, mas estreou no torneio

Fluminense e Palmeiras empataram nesta quarta-feira (12) por 1 a 1 no Maracanã, em jogo com poucas emoções, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Luiz Adriano e Evanílson fizeram os gols da partida, ainda na primeira etapa. Com apenas uma finalização a gol de cada lado, chamou a atenção o número de faltas no duelo: 51. O time tricolor chega com o ...