Esporte Fluminense e Fortaleza empatam em 1 a 1 e seguem invictos no Brasileirão Com o resultado no Castelão, o Flu chegou aos nove pontos em 15 possíveis na Série A, enquanto o Fortaleza, por sua vez, chega aos 12 e segue firme como vice-líder

Encarar o Fortaleza neste início de Campeonato Brasileiro não tem sido missão fácil para ninguém. Talvez por isso, Roger Machado tenha preparado tanto o Fluminense para o duelo deste domingo (20) no Nordeste. Invicto na atual edição da competição mais importante do país, o tricolor carioca esteve bem postado durante os 90 minutos de bola rolando e, com o empate em 1 a...