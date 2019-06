Esporte Fluminense e Flamengo fazem clássico movimentado, mas ficam no 0 a 0 no Maracanã Apesar do jogo agradável, o resultado não ficou bom para os rivais. Fla foi aos 14 pontos e caiu para o 4º lugar. Na outra ponta da tabela, o Flu chegou aos sete pontos, na beira da zona de rebaixamento, em 16º lugar

Foi um clássico movimentado, com direito a bola na trave, troca de ataques perigosos, mas sem gols. Fluminense e Flamengo se enfrentaram e empataram sem gols neste domingo no Maracanã, no Rio, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do jogo agradável, o resultado não ficou bom para nenhuma das equipes. Isto porque o Flamengo foi aos 14 pontos e caiu para...