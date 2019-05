Esporte Fluminense e Botafogo prometem clássico empolgante Times cariocas se enfrentam com expectativa de bom jogo por estilos dos técnicos

Vindo de vitórias na última rodada, Fluminense e Botafogo prometem um clássico empolgante neste sábado (11), às 16 horas, no Maracanã, pelo Brasileirão. O time do técnico Fernando Diniz está embalado pela virada histórica diante do Grêmio, por 5 a 4 em Porto Alegre, enquanto a equipe de Eduardo Barroca busca sua terceira vitória em quatro jogos. Os dois treinadores faz...