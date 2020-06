Esporte Fluminense diz que contratação de Fred gerou receita de R$ 800 mil ao clube Equipe tricolor vendeu ingressos solidário para reprise do duelo com o Palmeiras, em 2012, que confirmou o título Brasileiro. Parte da venda foi destinada para compra do atacante

O Fluminense apresentou nesta quarta-feira um balanço dos efeitos financeiros para o clube provocados pela contratação de Fred, anunciada pelo clube no último domingo. De acordo com o comunicado divulgado, a confirmação do retorno do ídolo histórico rendeu receita de R$ 800 mil. O anúncio de Fred se deu em uma ação conjunta com a exibição pela Rede Globo da partida ...